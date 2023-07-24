Атака беспилотников на Москву была спецоперацией украинской разведки

Два удара по Москве в ночь на 24 июля провело Главное управление беспилотной разведки Министерства Минобороны Украины прошла спецоперация. Об этом изданию «РБК-Украина» сообщили источники в украинских спецслужбах.

Собеседники журналистов добавили, что «все птицы улетели в Москву».

Напоминаем, вчера ночью Москву атаковали два беспилотника. Обломки одного беспилотника приземлились в районе Комсомольского проспекта, 17, где также находится здание Минобороны России. Второй беспилотник приземлился в бизнес-центре на проспекте Лихачева. Окна на двух верхних этажах здания были разбиты. Информации о пострадавших не поступало. Также было отмечено, что на территории центрального кладбища в Зеленоградском административном округе Москвы потерпел крушение беспилотный летательный аппарат. Минобороны РФ обвинило «киевский режим» в теракте.