«Атака Крымского моста будет продолжена» — Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев будет продолжать атаковать Крымский мост.Отвечая на вопрос в эфире CNN о плане полного вывода моста из строя.

Президент России Владимир Путин заявил, что Киев несет ответственность за это нападение. Он отметил, что по Крымскому мосту уже перестали перевозиться военные грузы.

— Уничтожение логистического коридора противника — приемлемая тактика, ведь важно покончить с возможностью подвоза оружия, топлива, продовольствия и других необходимых продуктов, — сказал Резников. – Поэтому мы используем ту же тактику.

Напоминаем, что в ночь на 17 июля украинские беспилотники, двигаясь по водной глади, атаковали Крымский мост. В результате два человека погибли, а дорога была повреждена.