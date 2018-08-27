Атаман Черноморского округа отчитался на сборе в Туапсе

Казаки Черноморского отдела Кубанского войска в 2018 году совместно с полицией задержали 30 человек, находящихся в розыске. Вместе с пограничниками выходят в рейды 60 казаков.

В их ведении — и охрана почти 200 школ, детских садов и других социальных объектов. О результатах работы на отчетно-выборном сборе в Туапсе отчитался атаман Черноморского округа Сергей Савотин. На встрече выступили представители станичных и районных обществ. Принимал отчет атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. Он отметил, что отдел показал серьезные результаты по военно-полевым сборам, организации казачьих сельхозпредприятий и охране общественного порядка.

«Очень сильная, мощная работа со стороны, прежде всего, атамана Черноморского казачьего округа и его штаба. Округ рванул, округ действительно начал набирать темпы, начал набирать скорость. Все вопросы атаманом и правлением казачьего округа решаются очень быстро, оперативно, профессионально», — отметил Николай Долуда.

Однако, по словам атамана войска, отделу еще есть над чем работать. Сейчас на территории Геленджика, Сочи, Новороссийска и Туапсе всего четыре казачьих школы, привлекать молодежь нужно активнее. То же самое касается и пополнения рядов реестровых казаков. Сейчас в отделе их около 4,5 тыс. — он самый малочисленный в войске.

«Культура и высокая мораль — залог роста наших рядов. Залог пополнения казачьих обществ интеллектуальными, культурными и высоконравственными людьми», — считает Сергей Савотин.

По итогам сбора работу атамана Сергея Савотина признали удовлетворительной.

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