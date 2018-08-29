«Атамань» победила в конкурсе «Золотая медаль» Минсельхоза РФ

Кубанский выставочный комплекс отметили в номинации «Лучший экскурсионный маршрут по сельскому туризму».

Ежегодный конкурс «Золотая медаль» прошел в Санкт-Петербурге в рамках XXVII международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2018». Организатором выступает Министерство сельского хозяйства России.

Впервые награждали организации, показавшие высокие результаты в сфере аграрного туризма и развития альтернативной занятости сельского населения.

По решению конкурсной комиссии в номинации «Лучший опыт в сфере гостеприимства» победила сочинская «Ферма Экзархо», где можно покататься на лошадях, покормить коров, коз и кур, попробовать фермерскую продукцию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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