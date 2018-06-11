«Атамань» примет фестиваль «Античное наследие России»

В Темрюкском районе 11 июня пройдут праздничные мероприятия.

Посетителей ждут концерты и выступления кубанских коллективов, дегустация блюд греческой кухни, казачьи и греческие песни, конкурсы и розыгрыши.

Комплекс станет «полем боя» для спортсменов, участвующих в чемпионате Краснодарского края по панкратиону.

Гости фестиваля смогут посетить раскоп городища Фанагория в поселке Сенной, археологический музей Таманского музейного комплекса и храм Покрова Пресвятой Богородицы в станице Тамань — первый казачий храм на Кубани, основанный в 1793 году.

На площади Ушакова в Тамани состоится уличный спектакль «Во славу Великого Аристофана», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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