Атаман Таманского казачьего отдела Безуглый получил мандат депутата ЗСК

Ранее этот мандат принадлежал Владимиру Бекетову.

Кандидатуру Ивана Безуглого рассмотрели на заседании регионального совета партии «Единая Россия». Учитывая итоги предварительного голосования, после обсуждения его кандидатуру поддержали.

«Ваш богатый опыт, профессионализм, общественная активность, чуткое отношение к людям заслуживают уважения и признательности. Убеждены, что ваша инициативность, ответственность будут и дальше способствовать достижению поставленных целей на благо жителей Кубани», — цитирует первого заместителя председателя ЗСК Николая Гриценко пресс-служба партии.

Иван Безуглый является атаманом Таманского отдела Кубанского казачьего войска с 1997 года. В 2014 году ему вручили медаль Героя труда Кубани, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», депутаты Законодательного собрания Краснодарского края согласовали кандидатуру Бекетова в сенаторы от региона. Председателем шестого созыва ЗСК единогласно избрали Юрия Бурлачко. Бекетов поблагодарил депутатов ЗСК и губернатора за совместную работу.

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