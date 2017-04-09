Атаманом Екатеринодарского районного казачьего общества избрали Сергея Васина

В Краснодаре 8 апреля прошел сбор казаков, на котором выбирали атамана Екатеринодарского районного казачьего общества (ЕРКО).

В мероприятии приняли участие атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, глава Краснодара Евгений Первышов, первый заместитель председателя гордумы Виктор Тимофеев. На сбор приехали более 470 выборных казаков, в том числе атаманы более 30 хуторских и станичных казачьих обществ.

На должность атамана была выдвинута одна кандидатура — есаула, первого заместителя главы города Сергея Васина. По результатам открытого голосования его кандидатуру поддержали 426 делегатов. По уставу Екатеринодарского районного казачьего общества, нового атамана избирают на пять лет.

На сборе также утвердили новую структуру общества, избрали первого заместителя атамана — им стал Василий Павлик.

Прежний атаман ЕРКО Валерий Катко по состоянию здоровья досрочно сложил с себя полномочия, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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