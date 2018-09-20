АТОР: в Египте проверят все отели после отравления ядохимикатами двоих туристов

Граждане Великобритании Джон Купер и его супруга Сюзан в августе отдыхали в одном из отелей в Хургаде. В какой-то момент они почувствовали себя плохо и через несколько часов скоропостижно скончались.

Смерть четы Купер, отдыхавшей в отеле Steigenberger Aqua Magic, наступила, по официальной версии египетских властей, от кишечной инфекции. Однако вины отеля в этом в Египте не признают.

По мнению экспертов, туристы погибли от воздействия паров ядохимикатов, это несет серьезные репутационные риски для индустрии туризма Египта.

Как сообщают СМИ Египта со ссылкой на источники в министерстве туризма, там обеспокоены несоблюдением в объектах размещения необходимых требований по обеспечению безопасного пребывания иностранных туристов, особенного в свете того, что туристы погибли в одном из лучших отелей Хургады, который регулярно проверяют инспекторы иностранных компаний.

В этой связи минтуризма Египта организует тотальные инспекции отелей Красного моря, чтобы проследить за выполнением стандартов безопасности. Проверят качество питьевой и водопроводной воды, алкоголя и питания, норм кондиционирования помещений и хлорирования воды в бассейнах, качество уборки в номерах, на кухне и в ресторанах. Особое внимание будут уделять качеству продуктов питания и напитков.

По неофициальной информации британских СМИ, большое количество кишечных бактерий, обнаруженных экспертами в отеле Steigenberger Aqua Magic, связано с нарушением гигиены и правил приготовления пищи. По отзывам туристов, отдыхавших в этой гостинице, скоропортящиеся продукты нередко подолгу находились вне холодильника и подвергались нашествию мух, а фрукты перед подачей на стол никто не мыл.

По итогам проверки министерство готовится наказать гостиницы, которые не выполняют необходимые требования: речь идет о крупных штрафах и административных мерах, вплоть до закрытия объекта за наиболее серьезные нарушения, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник