АТОР: вклад ЧМ-2018 в ВВП России превысил 850 млрд рублей

Об этом 18 июля сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Общий вклад в ВВП составил около 1% — это более 850 млрд рублей. По оценке ргкомитета России, эта сумма практически покрывает затраты. Напомню, что у нас был самый дорогой чемпионат. На данный момент проведено очень много инфраструктурных изменений в городах и практически все расходы по перемещению болельщиков, по сути, страна взяла на себя», — отметила Майя Ломидзе.

По прогнозам консалтинговой компании McKinsey, до 2023 года страна получит дополнительно еще 10 млрд рублей, добавила она.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody’s сообщало, что проведение чемпионата мира по футболу в России положительно скажется на экономике ряда регионов, однако эффект будет краткосрочным, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходил на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные. В общей сложности в рамках мундиаля было сыграно 64 матча.

Победу в финальном матче турнира одержала сборная Франции. Сборная России дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник