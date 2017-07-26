Аукцион по продаже имущества завода Седина в Краснодаре не состоялся

Торги признали недействительными из-за отсутствия заявок.

Аукцион не состоялся по лоту № 1, в который вошли пять полукозловых кранов, 24 электромостовых крана, 39 станков, кран-балка, пресс листосгибочный, три компрессора, компрессорная установка. Общая стоимость лота составила 68,8 млн рублей.

Торги по продаже находящихся в залоге Юрия Абаева станков также не состоялись из-за того, что в аукционе приняло участие только ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»», сообщается в материалах Единого реестра сведений о банкротствах.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», представители органов исполнительной власти Кубани 10 ноября встретились с коллективом ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин»». Вице-губернатор Сергей Алтухов прокомментировал ситуацию с задержкой выплат работникам предприятия.

Представители краевого профобъединения высказали опасения, что после продажи имущества и уплаты налогов может не хватить средств на выплату зарплаты работникам предприятия.

В мае 2015 года ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод «Седин»» подало в Арбитражный суд Краснодарского края иск о собственном банкротстве. В сентябре судебные приставы в рамках взыскания долгов по зарплате арестовали имущество завода.

В Краснодаре 17 октября 2015 года прошел митинг работников завода. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 6 ноября встретился с сотрудниками «Седина», 24 ноября уголовное дело о задержке зарплаты было направлено в суд. В январе сотрудникам выплатили долги.

Минпромторг РФ поддержал инициативу о включении завода «Седин» в стратегию станкостроительной отрасли РФ на 2017—2030 годы. Предполагалось, что дочернее предприятие краснодарского завода «Нефтемаш» в перспективе может выкупить здание технологического корпуса станкостроительного завода имени Седина.

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