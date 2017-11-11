Аварию на газопроводе в Темрюкском районе устранили

Специалисты ликвидировали повреждение подземного газопровода в Темрюкском районе, оставившее 5,5 тыс. жителей без газа.

«В 16:00 аварийно-восстановительные работы завершены, начат пуск газа потребителям», — сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

Ранее сообщалось, что 11:35 в ходе распашки пашни между поселками Прогресс и Мирный был поврежден подземный стальной газопровод высокого давления второй категории диаметром 250 мм, принадлежащий и обслуживаемый АО «Газпром газораспределение Краснодар». К 14:50 без газоснабжения оставались 1 тыс. 636 абонентов, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в результате аварии без газа находились жители четырех населенных пунктов: Прогресс, Таманский, Веселовка, Артющенко с населением 5 тыс. 459 человек.

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