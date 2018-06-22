Авербух: ЧМ-2018 в Сочи поможет вернуть вложенные в олимпийскую стройку инвестиции

Режиссер церемонии открытия ЧМ-2018 Илья Авербух 22 июня во время брифинга рассказал о своих впечатлениях от турнира и дивидендах, которые чемпионат приносит городам-организаторам.

Посол ЧМ-2018 от Сочи, серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду и режиссер церемонии открытия мундиаля Илья Авербух заявил, что Сочи — один из его любимых городов.

«Уже пять лет подряд мы с коллегами четверть года проводим здесь с нашим ледовым шоу. И это огромная честь, что мне предложили стать послом чемпионата мира именно от Сочи», — отметил Илья Авербух.

Он назвал гениальной идею проведения ЧМ-2018 сразу в 11 городах России. По его словам — это отличная возможность показать всему миру палитру культур и традиций страны.

«Конкретно для Сочи это еще и возвращение гигантских инвестиций, которые были вложены в город при подготовке к Олимпийским играм-2014. Наследие зимней олимпиады востребовано на высшем уровне, здесь располагаются школы именитых фигуристов, здесь тренируется много известных спортсменов. Все это говорит о правильности самого изначального подхода к проведению Игр», — подчеркнул Илья Авербух.

Во время брифинга олимпийский чемпион ответил на вопросы журналистов, рассказал о свои любимых местах в Сочи и в завершении пожелал новых побед сборной России по футболу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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