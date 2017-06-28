Авербух и Траньков поделились впечатлениями об организации Кубка конфедераций в Сочи

Фигуристы пообщались с прессой в медиацентре Олимпийского парка для неаккредитованных журналистов.

Посол Сочи на предстоящем чемпионате мира по футболу — 2018, заслуженный мастер спорта России Илья Авербух рассказал, что после Олимпиады значительную часть своего времени проводит на южном курорте и видит все перемены, которые здесь происходят с 2014 года.

«Считаю, что программа постолимпийского наследия более чем перевыполнена — ни один объект не простаивает, ни в период крупных спортивных событий, таких, как Кубок конфедераций, ни в обычное время», — отметил он.

Авербух также рассказал о программе, которую покажет в ближайшее время его команда звезд фигурного катания.

Большое значение постолимпийских объектов в деле воспитания новых поколений спортсменов также отметил двукратный чемпион Олимпиады-2014 по фигурному катанию Максим Траньков.

«Все ледовые площадки супервостребованы и заняты круглосуточно, порой сложно найти место сборной России для тренировок — так много занимается детей, различных секций, клубов, но это только к лучшему. Новые спортивные звезды воспитываются на уникальных аренах, для этого им не нужно ехать за границу. Ну а спортсмены-профессионалы с удовольствием возвращаются в Сочи на тренировки», — заявил он.

Отвечая на вопрос журналистов о впечатлениях о Кубке конфедераций, фигуристы также отметили высокий уровень организации.

«Россия вновь показала себя гостеприимной страной. Но это все-таки большая репетиция перед чемпионатом мира по футболу — 2018. Он станет такой же визитной карточкой, как и Олимпиада-2014, покажет всему миру наше гостеприимство и организационную мощь», — цитирует Авербуха пресс-служба администрации Краснодарского края.

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