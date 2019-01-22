Авиация МЧС не обнаружила в Керченском проливе пропавших моряков

В 10:00 22 января с базы аэропорта Геленджика вылетел вертолет со спасателями для продолжения поиска пропавших моряков.

Спасатели геленджикского подразделения МЧС — филиала ЮРПСО — вели визуальный поиск с борта вертолета Ми-8 в течение нескольких часов, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам сотрудников, спасательных шлюпок и жилетов на поверхности моря обнаружить не удалось.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 21 января в районе Керченского пролива загорелись два судна. На место направили спасательный буксир «Демидов». Очевидцы сообщили, что люди прыгают за борт. По предварительной информации, пожар произошел при передаче топлива с борта на борт. Возбудили дело.

На борту судна «Кандий» находились 17 человек, из них 9 — граждане Турции, 8 — из Индии. На борту судна «Маэстро» были 14 человек, в том числе 7 граждан Турции и 7 — Индии. По предварительным данным, россиян на судах не было. Капитанам двух горящих в Керченском проливе кораблей удалось спастись.

Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что больницы Кубани готовы принять пострадавших.

В Росморречфлоте заявили, что шансов найти выживших при пожаре моряков в Керченском проливе нет. Число погибших при пожаре на судах в Керченском проливе увеличилось до 14.

В Керчь направили буксир со спасенными с горящих судов моряками. По данным спасательно-координационного центра Росморречфлота, на борт «Меркурия» в 14:05 передали 12 спасенных моряков, а также тела 10 погибших. Пожар на борту судов в районе Керченского пролива продолжается.

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