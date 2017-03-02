Авиация Черноморского флота расширила радиус действия

Морская авиация Черноморского флота 2 марта расширила радиус своего действия.

Об этом рассказал замкомандира полка морской авиации ЧФ подполковник Андрей Когут. Сейчас авиация флота патрулирует воздушные границы Крыма и 200-мильную морскую экономическую зону полуострова. Контроль ведут как в одиночном, так и в парном строю.

«Сейчас боевой радиус позволяет вести воздушное патрулирование вдоль побережья всего Черного моря, то есть по периметру. Пилоты регулярно тренируются, в том числе и с фактическим применением оружия на полигонах флота. Дежурные силы морской авиации находятся в постоянной готовности», — пояснил Когут.

По его словам, на крымской базе Новофедоровка в 2016 году сформировали полноценный полк морской авиации. На его вооружении стоят многофункциональные истребители Су-30СМ и Су-24МР, сообщает РИА «Новости».

Источник