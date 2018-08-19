Авиация сбросила на горящий камыш в Анапе более 500 тонн воды

По состоянию на 11:00, площадь горения составляет около 1 тыс. кв. м.



Вертолет Ми-8 произвел 95 сливов воды — 445 т. Самолет Бе-200 выполнил 11 сбросов воды —132 т. Площадь горения составляет 1 тыс. кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18 августа в 13:08 поступило сообщение о возгорании камыша в плавнях реки Анапки.

В 16:15 для тушения вылетел вертолет Ми-8 МЧС России, приведен в готовность самолет Бе-200.

Из-за пожара в плавнях эвакуировали семью из четырех человек.

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