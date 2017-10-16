Авиакомпании «Нордавиа» и Red Wings объявили о слиянии

Акционеры «Нордавиа» и Red Wings приняли решение объединить компании и начали подготовку к процессу консолидации под общим управлением.

«Цель объединения — укрупнение бизнеса, что, среди прочего, даст возможность повысить финансовую устойчивость компаний, провести полноценное обновление самолетного парка, создать единую маршрутную сеть и повысить эффективность работы предприятия», — говорится в пресс-релизе.

Условия сделки не уточняются.

Предполагается, что пассажирооборот авиационного холдинга в 2018 году может превысить 3,5 млн человек. Объединенная компания планирует использовать, в том числе, среднемагистральные самолеты МС-21.

«Нордавиа» и Red Wings уже работают в рамках авиационного альянса, используя маршрутную сеть друг друга, а также самолетный парк и агентскую сеть по продаже билетов, сообщает «Интерфакс».

Авиакомпания Red Wings выполняет рейсы из Краснодара в Домодедово.

Вернуться на ленту

Источник