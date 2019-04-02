Авиакомпании «Россия» и «Аэрофлот» ввели безбагажные тарифы

Новые тарифы, которые начали действовать со 2 апреля, позволят пассажирам без багажа экономить на билетах до 30% стоимости.

Приобрести такой билет можно будет на направлениях с высоким спросом на услугу. Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на среднемагистральные направления. А «Аэрофлот» — на рейсы в некоторые города Германии. Это Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден. А также на рейсы в Италию — Рим, Венеция, Верона, Неаполь, Милан, Болонья.

При этом авиакомпании сохраняют тарифы, включающие стоимость перевозки багажа. Безбагажные тарифы уже ввели S7, Utair, «Уральские авиалинии» и «Победа», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России подорожали авиабилеты. Цены на билеты за декабрь-февраль на различных направлениях выросли в среднем на 5-33%.