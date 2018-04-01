Авиакомпания «Азимут» открыла рейсы из Краснодара и Ростова в Уфу

Полетная программа продлится до 21 октября. Минимальный тариф составляет 888 рублей в одну сторону.

Авиакомпания «Азимут» начала выполнять регулярные полеты из Ростова-на-Дону и Краснодара в Уфу. Торжественная встреча первого рейса прошла 1 апреля в столице Башкирии.

Самолеты по маршруту Уфа — Ростов-на-Дону будут отправляться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. Рейсы в Краснодар — по вторникам, четвергам, субботам.

Рейсы выполняются на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) вместимостью 100 и 103 пассажирских кресла, класса «эконом» и «комфорт», сообщает ТАСС.

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