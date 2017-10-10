Авиакомпания «Азимут» увеличит пассажиропоток краснодарского аэропорта на 6%

Компания планирует в 2018 году перевезти около 218 тыс. пассажиров.

Об этом рассказал исполнительный директор авиаперевозчика Эдуард Теплицкий.

По словам гендиректора компании «Базэл Аэро» Леонида Сергеева, это составит примерно 6% от запланированного на следующий год пассажиропотока.

Международный аэропорт Краснодар в январе-августе обслужил 2,28 млн пассажиров (что на 18% больше по сравнению с уровнем 2016 года). Количество пассажиров на внутренних направлениях составило более 1,82 млн человек (+9%), на международных — более 457 тыс. (+79%). Общий пассажиропоток аэропортов Краснодарского края за восемь месяцев 2017 года достиг 7,51 млн человек, сообщает РБК.

АО «Авиакомпания Азимут» было создано в Краснодаре в 2016 году. С февраля 2017 года организация переоформила место регистрации и переместилась в Ростов-на-Дону, планируя стать базовым перевозчиком нового аэропорта «Платов».

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