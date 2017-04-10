Авиакомпаниям РФ сообщили о возможной приостановке чартеров в Турцию

По данным СМИ, Росавиация в апреле разослала авиакомпаниям телеграмму с предупреждением о возможном приостановлении чартерных рейсов в Турцию.

Об этом 10 апреля сообщил источник в отрасли. Причиной таких мер называют сложную внутриполитическую обстановку в стране.

Начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Светлана Сергеева заявила, что ведомство не располагает информацией о возможной приостановке полетов.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, пока запрета на чартерные полеты в Турцию нет.

«Мы может предположить, что речь идет о возможных предупреждениях на случай, если в связи с политическими событиями в Турции 16 апреля ситуация там пойдет по негативному сценарию, будут какие-то напряженности», — цитирует Ломидзе РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 августа 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев отменил запрет на полеты чартеров в Турцию. До этого времени авиасообщение между Россией и Турцией было ограничено из-за кризиса в отношениях стран: авиакомпании выполняли только регулярные рейсы.

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