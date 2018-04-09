Авиаперевозчики России с 2022 года оборудуют самолеты системой ГЛОНАСС

Соответствующий проект приказа Минтранса РФ опубликовали на госпортале правовых актов.

Согласно проекту приказа, требования распространятся на воздушные суда максимальной взлетной массой свыше 5,7 т и в случае, если установка такого оборудования предусмотрена документацией разработчика воздушного судна. По мнению разработчиков, приказ повысит эффективность управления движением воздушного транспорта, уровень безопасности перевозок пассажиров, специальных и опасных грузов.

Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 27 апреля, сообщает «Интерфакс».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник