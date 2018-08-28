Авиарейс из Сочи в Нижний Новгород задержали на восемь часов

Самолет ТУ-204 авиакомпании Red Wings Airlines должен был вылететь из аэропорта курорта 28 августа в 7:00.

Вылет лайнера задержали из-за технической неисправности воздушного судна, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

В аэропорт Сочи прибыл резервный самолет. Он вылетел в Нижний Новгород в 15:14. Ожидаемое время прилета самолета в Нижний Новгород в 17:30, сообщается на онлайн-табло на сайте международного аэропорта «Стригино».

С пассажирами задержанного рейса работали представители авиакомпании, их обеспечили напитками и питанием.

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