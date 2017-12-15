Авиарейсы в Сочи на новогодние праздники подешевели на 15%

Россия стала одной из самых доступных стран мира по стоимости внутренних авиаперелетов в зимние каникулы.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Федеральным агентством по туризму совместно с агрегаторами туристических предложений и сервисами бронирования билетов.

Эксперты проанализировали стоимость прямых авиаперелетов туда-обратно по популярным маршрутам в России в период новогодних праздников и в странах Европейского Союза, США, Южной Америки, Австралии, Азии и Африки в период рождественских праздников.

Средняя стоимость авиаперелетов внутри России туда-обратно в новогоднюю неделю с 1 по 7 января составляет 12 тыс. 896 рублей.

Самыми популярными направлениями внутри России являются Сочи, Москва и Санкт-Петербург, Кемеровская область (Шерегеш). Спросом пользуются также Казань, Нижний Новгород и Великий Устюг.

По данным участников рынка, среднее снижение стоимости авиабилетов на внутрироссийских направлениях в этом году составило около 4%. На 15,2% подешевели рейсы в Сочи, на 10,5% — в Петербург, на 12% — в Ростов-на-Дону и почти на 18% — в Минеральные Воды, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сочи стал лидером среди популярных на Новый год морских курортов России.

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