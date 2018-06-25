Австралийские болельщики победили перуанцев в футбольном матче в Сочи

Фанаты сборной Австралии выиграли со счетом 7:6.

Матч болельщиков сборных Перу и Австралии прошел 25 июня. Игру провели в преддверии матча группового этапа чемпионата мира между командами.

Команды сражались более часа. Матч прошел в дружественной атмосфере и без нарушений общественного порядка.

«Это был очень напряженный матч. Надеюсь, что наши национальные сборные завтра покажут такую же игру и такой же счет», — отметил один из австралийских болельщиков.

Перуанские фанаты также выразили надежду на то, что предстоящий матч будет такой же интересный, как и сегодняшний.

Австралийцы с одним очком занимают третье место в группе С и сохраняют шансы на выход в плей-офф со второго места. Сборная Перу находится на последнем месте и лишилась шансов на выход в плей-офф, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», матч Перу — Австралия состоится 26 июня и начнется в 17:00. Встреча для стадиона «Фишт» станет четвертой за время ЧМ. До этого на сочинской арене прошли игры Испания — Португалия, Бельгия — Панама и Германия — Швеция.

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