Австралия отправила своих солдат в Германию

Военная помощь Украине Как В рамках демонстрации правительство Австралии направило в Германию самолет и около сотни военнослужащих. Об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине.lib, его задача – контролировать логистические центры в Европе, предназначенные для переброски военной техники в Украину.

Е- 7A Wedgetail имеет длину почти 34 метра и дальность полета 7040 километров. Это модифицированная модель Boeing 737 для самолетов-разведчиков.