Австралия пообещала Украине еще 30 бронемашин Bushmaster

Австралия пообещала Украине еще 30 боевых бронированных машин Bushmaster – об этом заявили Президент Украины и Премьер-министр Австралии после встречи в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

“Спасибо! А новый мощный оборонный пакет, включающий 30 Bushmasters”, – написал Президент Украины Владимир Зеленский после встречи.

“Сегодня я согласен с Президентом Зеленским по поводу решения Австралии передать Украине еще 30 Bushmasters. Рад встретиться снова информировать об этом”, – заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

На сегодняшний день Австралия безвозмездно передала Украине 90 бронемашин Bushmaster, а общий объем австралийской военной помощи превысил 700 млн долларов.

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