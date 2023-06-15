Австралия хочет заблокировать строительство нового российского посольства.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что правительство намерено воспрепятствовать строительству нового посольства России рядом с парламентом страны из-за угроз национальной безопасности.

С 2008 года Россия арендует здание здание рядом со зданием австралийского парламента в Канберре — именно там планировалось разместить новое здание посольства. Во время длительного судебного спора австралийские официальные лица настаивали на том, что земля не используется для строительства.

Альбаниз заявил, что после получения рекомендаций от спецслужб будут приняты законы, запрещающие строительство по соображениям национальной безопасности.

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«Правительство получило очень четкие рекомендации по безопасности относительно риска того, что новое российское присутствие окажется слишком близко к зданию парламента», — сказал он журналистам.

Австралия не запрещает России иметь дипломатические миссий на ее территории, только хочет, чтобы новое посольство не располагалось рядом с парламентом.

Альбаниз сказал, что ожидает ответа от российских дипломатов в Австралии, которые ранее угрожали подать в суд на запрет.

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“Мы не ожидаем, что Россия сможет говорить о международном праве, потому что она “будет очень последовательно и грубо отвергать его, как только вторгнется в Украину”, — заявил премьер.

>Посольство России ранее заявляло о намерении завершить строительство, несмотря на возражения австралийских официальных лиц.

С начала войны Австралия оказала военную помощь Украине и ввела санкции против сотен российских физических и юридических лиц.