Австрийский город Вельс стал побратимом Краснодара

Подписи под документом поставили мэр Краснодара Евгений Первышов и бургомистр Вельса Андреас Рабль.

Церемония подписания договора об установлении побратимских связей между столицей Кубани и Вельсом состоялась в рамках приема иностранных делегаций, посвященного 225-й годовщине образования Краснодара.

«Искренне рад, что число городов-побратимов Краснодара увеличивается. Это значит, что наш город привлекателен и интересен для международного сотрудничества, для реализации новых совместных проектов. Уверен, это будет многообещающее и взаимовыгодное партнерство», — сказал Первышов.

Глава Краснодара также отметил, что в прошлом году с Вельсом был подписан Меморандум намерений, а уже через год — договор о побратимстве.

«Рады, что нас приняли в большую «побратимскую семью». Между Краснодаром и Вельсом есть взаимный интерес, есть доверие и есть опыт, которым мы можем поделиться в различных областях — развитии инфраструктуры городов, образовании, культуре», — сказал Рабль.

Города-побратимы Краснодара — Карлсруэ (ФРГ), Бургас (Болгария), Феррара (Италия), Таллахасси (США), Харбин (КНР), Сухум (Абхазия), Нанси (Франция). Города-партнеры Краснодара — Ноттингем (Великобритания) и Ереван (Армения), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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