Австрия готова арестовать Путина

Австрия выполнит требования решением Международного уголовного суда, а президент России Владимир Путин заявил, что арестует его, если он приедет в страну. Об этом сообщила министр по делам Евросоюза и конституции страны Каролина Эдтштадтлер. “Если он переступил границу, он должен быть арестован”, — заявила Эдтштадтлер.

Следует отметить, что 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России и ее уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, обвинив ее в насильственной депортации украинских детей на территорию России.

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