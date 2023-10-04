Австрия, Польша и Чехия ввели пограничный контроль со Словакией

Австрия, Польша и Чехия приняли решение ввести пограничный контроль со Словакией для предотвращения нелегальной миграции.

Как сообщает Report, эта мера вступила в силу в полночь по местному времени.

Как сообщает Report, эта мера вступила в силу в полночь по местному времени.

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что правительство страны приняло решение восстановить временный контроль на границе со Словакией. По его словам, согласно существующим процедурам, мера будет применяться первоначально на 10 дней, но ее можно продлить. Министр обосновал свое решение тем, что на Балканы текут нелегальные иммигранты. Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальска пояснила, что границу можно пересечь на 22 пунктах пропуска, где проводятся выборочные проверки. Он отметил, что число нелегальных беженцев в Евросоюзе вновь начало увеличиваться. По словам политика, Прага будет согласовывать действия с Варшавой. Чешская полиция полностью проверит границу со Словакией. Последний раз Чехия проверяла границу с этой страной 29 сентября 2022 года. Оно длилось 4 месяца и за это время было арестовано 9600 нелегальных мигрантов.

Во вторник МВД Австрии сообщило, что приняло решение ввести пограничный контроль на 10 дней.