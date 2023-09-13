Последние новости

Австрия закупает ЗРК IRIS-T у Германии

Даша 13.09.2023 В мире

Австрия покупает системы ПВО IRIS-T у Германии

Австрия закупит у Германии 8 ЗРК IRIS-T в рамках создания европейской системы ПВО Sky Shield.

Об этом сообщает портал ORF со ссылкой на главу ведомства Министерство обороны Австрии, Клаудиус Таннер.

p>

4 из них — системы обороны до 15 км, а 4 — до 50 км. Обучение правилам использования системы будет проводиться совместно с Германией. Переговоры о покупке с производителем «Диль» проведет правительство Германии. Точная стоимость проекта не разглашается.

Ранее Эстония и Латвия подписали совместное соглашение о покупке немецких ЗРК IRIS-T на 400 миллионов евро.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved