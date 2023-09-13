Австрия закупает ЗРК IRIS-T у Германии

Австрия закупит у Германии 8 ЗРК IRIS-T в рамках создания европейской системы ПВО Sky Shield.

Об этом сообщает портал ORF со ссылкой на главу ведомства Министерство обороны Австрии, Клаудиус Таннер.

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4 из них — системы обороны до 15 км, а 4 — до 50 км. Обучение правилам использования системы будет проводиться совместно с Германией. Переговоры о покупке с производителем «Диль» проведет правительство Германии. Точная стоимость проекта не разглашается.

Ранее Эстония и Латвия подписали совместное соглашение о покупке немецких ЗРК IRIS-T на 400 миллионов евро.