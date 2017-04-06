Автобус № 37 начнет заезжать на вокзал Краснодар-1

С 17 апреля изменится маршрут следования автобусов № 37 «Улица имени Валерия Гассия — "Кооперативный рынок"».

Следующий из микрорайона Гидростроителей автобус будет заезжать на вокзал Краснодар-1.

«Изменения в маршрут внесены по просьбе горожан, новая схема движения будет действовать в тестовом режиме», — рассказал заместитель директора департамента транспорта, организации дорожного движения и охраны окружающей среды Краснодара Тимур Кушхов.

Он отметил, что администрация города совместно с компанией-перевозчиком намерены еще раз детально изучить пассажиропоток из микрорайона Гидростроителей на существующих и дополнительном маршрутах, чтобы определить экономическую целесообразность нововведений, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в краевой столице с 5 апреля прекратили движение автобусов по маршруту № 12. Это связано с тем, что жители микрорайона Гидростроителей чаще всего пользовались другими путями.

Источник