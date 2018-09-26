«Автодор» выделит 237 млн рублей на борьбу с оползнями на Кубани

26 сентября в 15:50

Компания объявила два тендера на проведение противооползневых мероприятий.

Общая стоимость ремонтных работ составит 237,6 млн рублей: 93,4 млн рублей планируют потратить на участок «км 1443+260 — км 1443+320» и еще 144,2 млн рублей — на участок «км 1419+800 — км 1420+000».

Итоги конкурса планируют подвести до 14 ноября.

Ранее госкомпания уже объявляла торги на выполнение противооползневых работ по первому участку в июле 2017 года. Их стоимость составляла 59,6 млн рублей. Работы необходимо было завершить до 30 апреля, сообщает РБК-Краснодар.

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