Автодорожную арку моста через Керченский пролив подняли на проектную высоту

12 октября в 20:57

Поэтапный процесс занял около пяти часов.

Строители подняли автодорожный арочный пролет моста на фарватерные опоры — на высоту 35 м от уровня моря. Операция идет вторые сутки. В течение ночи арочный пролет будут закреплять, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

Подъем выполняли домкраты, установленные на рабочих площадках фарватерных опор. Для монтажа конструкции весом около 5,5 тыс. т применяли 12 устройств грузоподъемностью по 650 т. Они принимали на себя нагрузку постепенно: сначала в 5 т на каждый, затем до 100 т и далее до расчетной нагрузки.

В работе принимали участие 30 инженеров, стропальщиков, геодезистов и специалистов по качеству.

Теперь арку закрепят временными балками, которые зафиксируют ее положение для последующего окончательного монтажа. По окончании этой операции судоходство в Керчь-Еникальском канале будет возобновлено в обычном режиме.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в районе строительства Керченского моста с 11 по 14 октября запретят судоходство.

Сборка судоходных арочных пролетов для Керченского моста началась в августе 2016 года. Первую морскую опору возвели в сентябре 2016 года. Арочные пролеты Керченского моста смонтируют в начале осени.

Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 18 февраля 2016 года. Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской заявил, что при строительстве моста приняли максимально возможные меры, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. В Росавтодоре сообщили, что строительство подъезда к мосту в Крым идет с опережением.

В августе в Керченском проливе начали установку железнодорожной арки моста в Крым. В октябре на мосту уложили 600 м свежего асфальта.

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