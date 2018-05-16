Автодорожную часть Крымского моста открыли для движения

Автодорога открылась 16 мая в 5:30. Первыми по новой трассе через Керченский пролив проехали автомобили жителей более 20 городов Крыма и Кубани.

За автомобилистами с обеих сторон проехали мотоциклисты из близлежащих регионов. Поток машин из Керчи и Тамани встретился на судоходной арке. Водители приветствовали друг друга длинными гудками, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в инфоцентре «Крымский мост».

На Таманском и Керченском полуостровах определены транспортные развязки, где можно развернуться. Многие решили проехать по Крымскому мосту из Керчи в Тамань и обратно.

Максимальная разрешенная скорость движения на мосту и подходах — 90 км/ч, остановки запрещены. Для контроля за соблюдением правил дорожного движения на мосту установлено десять автоматических комплексов.

Более 1,1 тыс. транспортных средств проехало по Крымскому мосту в первый час после его открытия, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин за рулем КамАЗа первым проехал по Крымскому мосту.

Власти Крыма опубликовали схему движения в районе моста. На «Яндекс.Картах» появилась возможность проложить маршрут по Крымскому мосту.

Об истории строительства главного путепровода страны читайте здесь.

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