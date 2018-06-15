Автогол форварда Марокко на 95-й минуте помог сборной Ирана победить в матче ЧМ

Встреча первого тура группы B прошла на стадионе «Санкт-Петербург» 15 июня.

В 1/8 финала команды из этого квартета встретятся с коллективами из группы А, в которой выступает сборная России. Фаворитами группы В считаются сборные Испании и Португалии.

Год на пятой добавленной минуте ко второму тайму время забил в свои ворота форвард марокканцев Азиз Бухаддуз.

Матч установил рекорд посещаемости стадиона «Санкт-Петербург». На встрече присутствовали 62 тыс. 548 зрителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

В Сочи 15 июня пройдет первый из шести матчей ЧМ-2018. В 21:00 на стадионе «Фишт» начнется игра между сборными Португалии и Испании.

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