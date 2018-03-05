Автоинспекторы начали проверки пассажирских автобусов на Кубани

Больше 500 пассажирских автобусов полицейские сняли с рейсов из-за технической неисправности. Это статистика с начала года. По данным автоинспекторов, с 1 января по вине перевозчиков в крае произошло пять ДТП.

Последнее из них — поздно вечером в Геленджике. На повороте в село Кабардинка водитель автобуса не уступил дорогу внедорожнику. В результате столкновения пострадали два человека — водитель и пассажир джипа. Сейчас они находятся в больнице. Скорость транспортных средств была невысокая, в противном случае на больничной койке могло оказаться гораздо больше людей. В автобусе ехали восемь пассажиров, они не пострадали.

Чтобы заставить водителей автобусов быть внимательнее, и самое главное, выезжать на маршрут только на исправном транспорте, сейчас по всему краю автоинспекторы проводят рейды. Особое внимание уделяется школьным автобусам. Все машины, которые перевозят пассажиров, должны быть оснащены ремнями безопасности, системой ГЛОНАСС, а водители перед рейсом обязаны проходить медосмотр. Список того, на что обращают внимание автоинспекторы, обширен.

«Это огнетушители, аптечки. Проверяем работу дверных замков. Световые приборы должны быть в автобусах в исправном состоянии», — пояснил государственный инспектор УГИБДД МВД РФ по Динскому району Максим Порицай.

Если во время проверки на трассе автоинспектор обнаружит нарушения правил перевозки пассажиров или техническую неисправность автобуса, он вправе прервать рейс. Экспедитору выпишут штраф и назначат срок, в который он или компания-перевозчик обязаны устранить нарушения.

За прошлый год в крае именно по вине водителей пассажирских автобусов произошло 140 аварий, в них погибли 40 человек.

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