Автомобили оргкомитета ЧМ-2018 смогут ездить по выделенным полосам

Минтранс РФ в ноябре разработал проект изменений в ПДД, расширяющий функционал выделенных полос, используемых для движения общественного транспорта и такси.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему с 1 июня по 17 июля 2018 года в городах, принимающих чемпионат мира по футболу, по выделенным полосам смогут ездить машины, имеющие специальные свидетельства, выдаваемые организационным комитетом «Россия-2018».

Комитет совместно с МВД должен будет разработать порядок выдачи таких свидетельств, вести их реестр, а также определить перечень лиц, которых будут возить по выделенным полосам, сообщает «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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