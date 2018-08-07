Автоподход к Крымскому мосту временно закроют для транспорта

В сентябре там будут проводить укладку финишного слоя асфальтобетона.
«Работы будут вестись в два этапа: сначала на двух правых, а затем на двух левых полосах четырехполосной автодороги. На период проведения работ на участке введут ограничение скоростного режима и запрещен обгон транспортных средств», — сообщил председатель госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов.
На дороге установят временные дорожные знаки, предупреждающие о работах и регламентирующие порядок движения, а также скоростной режим.
Работы будут идти на протяжении месяца и завершатся до 1 октября, когда запланирован запуск движения грузового транспорта по Крымскому мосту, сообщает РИА «Новости».
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Строительство Крымского моста
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