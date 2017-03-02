Автором «Тотального диктанта — 2017» стал писатель Леонид Юзефович

Организаторы «Тотального диктанта — 2017» 2 марта объявили имя автора текста. Им стал Леонид Юзефович.

Об этом объявили на пресс-конференции.

«Текст называется «Город и река». Это небольшое эссе о трех городах, с которыми связана моя жизнь, и реках, на которых они стоят. Диктант делится на три части, в первой — мой родной город Пермь и река Кама, вторая часть — это Улан-Удэ, где прошла моя юность, и Селенга, третья — это город, где я живу сейчас, — Санкт-Петербург и Нева», — рассказал Юзефович.

Леонид Юзефович — русский писатель, сценарист, историк, кандидат исторических наук. Автор детективных и исторических романов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всемирная акция «Тотальный диктант» в этом году пройдет 8 апреля.

В 2016 году акция «Тотальный диктант» состоялась 16 апреля. В ней приняли участие 850 краснодарцев, из них двое получили пятерки.

Идея провести «Тотальный диктант» принадлежит студенческому клубу гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб». Первую акцию провели 11 марта 2004 года в Новосибирске. В 2013 году к ней стали присоединяться другие города России и мира. В 2015 году диктант написали 500 городов в 59 странах.

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