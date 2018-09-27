«Автостат»: автомобили в России подорожают к Новому году

Аналитическое агентство сделало прогноз по росту цен на автомобили в 2018 году.

«Как показывает практика, наиболее интенсивный рост цен происходит весной и осенью. С начала 2018 года новые автомобили уже подорожали примерно на 6-7%. До конца года вполне можно ожидать роста цен еще на 2-3%. После падения рубля ожидался больший скачок цен, однако рубль стал понемногу восстанавливаться, и это остановило многих производителей от резкого повышения цен на автомобили», — сказал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Таким образом, в целом по году прогнозируемый рост цен может составить около 10%.

Эксперт добавил, что в начале следующего года продажи ожидаемо упадут – это традиционное явление, связанное с долгими каникулами и праздниками. А вот то, что с 1 января 2019 года НДС в России повысится до 20%, несомненно, скажется на изменении цен на автомобили.

«Надо понимать, что применительно к автопрому — это коварная цифра. При производстве автомобилей в России НДС платится несколько раз, и это, повторюсь, однозначно сыграет свою роль в повышении цен на автомобили после Нового года», — цитирует Сергея Целикова РИА «Новости».

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