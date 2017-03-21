АвтоВАЗ отозвал 106 тыс. машин Lada Kalina и Granta

АвтоВАЗ в марте отозвал более 100 тыс. автомобилей, которые сошли с конвейера в последние годы. Это машины с механической коробкой передач серий Kalina и Granta.

Причиной стал трос сцепления, который перетирает топливную трубку. Владельцев машин, которые были куплены после 3 сентября 2015 года, призывают посетить дилерский центр. Специалисты бесплатно устранят дефекты.

Это не первый отзыв автомобилей серий Lada Kalina и Granta. В 2014 году АвтоВАЗ отозвал 30 тыс. автомобилей с подозрением на дефект тормозов. За два года до этого причиной стала неисправность блока управления подушками безопасности, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», АвтоВАЗ удвоил выпуск Lada Vesta из-за высокого спроса.

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