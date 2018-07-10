«АвтоВАЗ» представил новый автомобиль Lada Vesta Sport

Автоконцерн обновил модельный ряд Lada.

В дизайн нового авто вписали передний бампер с хромированными вставками в виде бумерангов, развитый нижний спойлер, увеличивающий прижимную силу на передней оси. Для снижения подъемной силы на крышке багажника установили интегрированный спойлер с дополнительным LED стоп-сигналом.

Автомобиль имеет 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, аэродинамические накладки на пороги. Клиренс машины увеличен на 16 мм и составляет 162 мм.

Зеркала заднего вида получили черные глянцевые накладки и выполнены в едином цветовом решении с фальш-радиаторной решеткой. По мнению разработчиков, спорткар займет место между рядовым седаном и раллийной Vesta, сообщает телеканал «360».

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