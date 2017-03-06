Аэропорт Сочи признали лучшим в Европе

Международный совет аэропортов ACI World 6 марта объявил победителей программы присуждения ежегодной премии за качество обслуживания в аэропортах Airport Service Quality (ASQ) 2016 года.

Воздушная гавань Сочи заняла первое место в категории «Лучший аэропорт Европы». Второе место в рейтинге взял московский аэропорт Шереметьево. Третью позицию поделили между собой аэропорты Дублина, Мальты, Порту (Португалия) и Цюриха.

ASQ — всемирная программа опроса пассажиров в воздушной гавани в день их перелета. Каждый год проект охватывает 600 тыс. человек в 84 странах. Исследование определяет мнение путешественников по 34 ключевым индикаторам деятельности аэропортов, в том числе по доступности, регистрации, досмотру безопасности, туалетам, магазинам и ресторанам, общей атмосфере, пишет «Лента.ру».

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