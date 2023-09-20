Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией

🇦🇿 Азербайджан Основные заявления помощника президента Ильхома Алиева Хикмета Гаджиева:
– Азербайджан получил гарантии разоружения незаконных структур Армении и передачи военной техники в Баку;
— Утверждения о массовых жертвах в результате операции Баку в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности;
— Азербайджан в целом готов подписать мирный договор с Арменией;
– Армения уже несколько месяцев ведет гибридную войну против Азербайджана. Ереван на словах признает территориальную целостность Азербайджана, но по дипломатическим каналам действует иначе, мы к этому готовы;
— 21 сентября в Евлахе состоится встреча с армянами, где будет обсуждаться вопрос реинтеграции;
— План реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха готов.