Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией

🇦🇿 Азербайджан Основные заявления помощника президента Ильхома Алиева Хикмета Гаджиева:

– Азербайджан получил гарантии разоружения незаконных структур Армении и передачи военной техники в Баку;

— Утверждения о массовых жертвах в результате операции Баку в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности;

— Азербайджан в целом готов подписать мирный договор с Арменией;

– Армения уже несколько месяцев ведет гибридную войну против Азербайджана. Ереван на словах признает территориальную целостность Азербайджана, но по дипломатическим каналам действует иначе, мы к этому готовы;

— 21 сентября в Евлахе состоится встреча с армянами, где будет обсуждаться вопрос реинтеграции;

— План реинтеграции армянского населения Нагорного Карабаха готов.