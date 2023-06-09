Азербайджан отправил Украине очередную гуманитарную помощь

Азербайджан отправил очередную гуманитарную помощь Украине гуманитарная помощь в Украину отправлена ​​помощь. Об этом сообщает Trend.

Гумпомощь организована по распоряжению Президента Ильхома Алиева с учетом обращения украинской стороны.

Гуманитарные грузы состоят из водопроводных труб, насосов , спасательные жилеты.

При этом в Украину отправлено 20 тонн топлива, предназначенного для техники и судов, участвующих в спасательных операциях.

Напоминаем, что гуманитарный груз отправляется из Баку в Польшу, а оттуда Самолетом доставят в Украину.