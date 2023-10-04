Азербайджан взял в плен трех бывших «президентов».

Служба государственной безопасности Азербайджана арестовала бывшего президента непризнанной Карабахской Республики Араика Арутюняна, сообщает агентство АПА.

По информации агентства, захваченный человек был доставлен в Баку.

Арутюнян был президентом непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с 21 мая 2020 года по 1 сентября 2023 года.

Ранее бывшие лидеры непризнанной республики Аркадий Гукасян и Бако Саакян также были арестованы.Сообщение получено.

Ранее миллиардер Рубен Варданян был пойман азербайджанскими пограничниками по пути в Армению.