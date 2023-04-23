Азербайджан заявил, что Армения в одностороннем порядке установила контрольно-пропускной пункт на условной границе двух стран.

Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения в одностороннем порядке установила контрольно-пропускной пункт на условной границе двух стран.

Согласно заявлению МИД Азербайджана, азербайджанская сторона создаст условия для организованного пропуска армян, проживающих в Карабахе, через установленный на границе с Арменией КПП.

МИД Армении назвал создание контрольно-пропускной пункт Азербайджаном на коридоре «Лочин» как грубое нарушение трехсторонней декларации 2020 года. МИД Армении также призвал РФ обеспечить вывод азербайджанских сил из Соколиного коридора.