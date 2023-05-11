Байден может пропустить саммит G7

Президент США Джо Байден заявил, что отменит планы по участию в саммите G7 в Японии, если федеральное правительство не сможет добиться прогресса в переговорах с Конгрессом по предотвращению дефолта. После встречи со спикером палаты представителей Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса в Белом доме Байден будет находиться в Хиросиме с 19 мая, подчеркнув серьезность продолжающихся переговоров по лимиту государственного долга, добавив, что он отменит свою поездку для участия в следующем Саммит G7. Если он не примет необходимые меры, у правительства могут закончиться деньги уже 1 июня.

Байден заявил, что уверен, что дефолта можно избежать. 12 мая президент США проведет очередной раунд переговоров с лидерами Конгресса.